В Азербайджане нужно усилить кибербезопасность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нужно усилить защиту от киберугроз.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал специалист по облачным решениям в региональном офисе компании Microsoft в регионе Центральной и Восточной Европы Расим Бадалбейли, во время Саммита по финансовым технологиям на тему "Современное, безопасное место для работы сотрудников банка и фронт-офиса".

Специалист отметил о существовании проблем в области безопасности сферы ИКТ в Азербайджане, в частности, в вопросе защиты от киберугроз. В частности, в компьютерах многих компаний используется не лицензированное программное обеспечение, которое не обеспечивает высокую безопасность от киберугроз.

Бадалбейли отметил, что по мере развития информационных технологий, растет угроза кибератак, поэтому компания Microsoft уделяет огромное внимание вопросам кибербезопасности.

По словам специалиста, в деятельности компании Майкрософт, капитализация которой превысила триллион долларов, важнейшим моментом является обеспечение кибербезопасности.

В связи с этим, Бадалбейли призвал компании уделять больше внимания и выделять ресурсы на информационные технологии и на укрепление защиты от киберугроз.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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