Создание системы информпространства улучшит уровень электронных услуг в Азербайджане

25 июля 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Переход к единой национальной системе информационного пространства является результатом проведенных реформ в Азербайджане, направленных на инновации и внедрение новейших технологий.

Как передает Trend, об этом заявил в четверг председатель Государственного агентства социальных инноваций и услуг (служба ASAN) при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев на конференции "Основы создания национальной системы информационного пространства», стартовавшей сегодня в Баку.

По словам Мехтиева, новая информационная система улучшит, в том числе, и качество и уровень услуг ASAN.

" Внедрение этой системы позволит более оперативно оказывать услуги населению, а также сыграет незаменимую роль в реализации инфраструктурных проектов не только в Баку, но и в регионах",- сказал Мехтиев.

Он отметил, что Азербайджан на сегодняшний день находится в числе стран, которые целенаправленно внедряют цифровые решения в различные сферы экономики. Это – составная часть реформ, которые будут продолжаться в стране и дальше.

"В Азербайджане создана правовая база, и имеются все условия для дальнейшего развития инновационных подходов, соответствующих современным требованиям",- отметил Мехтиев.

( Автор: Матанат Насибова)

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