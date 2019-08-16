Завершился отбор команд-участниц AZCLOUD Hackathon 2019

16 августа 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания AzInTelecom, входящая в систему министерства транспорта, связи и высоких технологий в партнерстве с компаниями R.I.S.K, Azercell, TrendMicro и Bestcomp завершила отбор команд, которые примут участие в конкурсе AZCLOUD Hackathon 2019, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Право на участие в конкурсе получили 20 команд: JetNails, AVANTI, Espresso Team, Code is Life, Sensais Ninjas, Simplify, 24/7, Just amateurs, Binary Beats, CodeRun, bottom text, Salam, Heaps dont lie, 45 minutes, Code Fathers, Good Fellas, Guardians,The Unknowns, Adroit, Novum Juniors.

Отметим, что отбор проводился с первого по 31 июля среди 59 команд.

Hackathon продлится 48-72 часа, в течение которых команды должны будут разработать и представить решения заданий.

Команда, победившая в конкурсе AZCLOUD Hackathon 2019», получит денежный приз в размере 10 тысяч манатов.

«AZCLOUD Hackathon 2019» пройдет на Бакинском олимпийском стадионе. В рамках конкурса, для комфортного выполнения технического задания, каждой команде будут выделены помещения (SkyBox).

Отметим, что в ходе «хакатонов», программисты совместно решают различные задачи и разрабатывают IT- проекты.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: @kamala_mammadli

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