AzerTelecom - Телекоммуникационная компания года (ФОТО)

Компания “AzerTelecom” - магистральный (backbone), интернет-провайдер соединяющий Азербайджан с международной интернет сетью, на 9-м Международном форуме “Caspian Energy Forum Baku-2019” удостоен престижной премии “Caspian Energy Award” и признан “Телекоммуникационной компаний года”.

Мероприятие “Caspian Energy Forum Baku-2019”, посвященное 25-летию со дня подписания “Контракта века” и 20-летию выхода в свет журнала “Caspian Energy”, прошло с участием представителей государственного и частного сектора, авторитетных региональных и международных экспертов.

Генеральный директор “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев, выступив с докладом на панельной дискуссии по ИКТ, агропромышленному комплексу и туризму, рассказал о реализуемой компанией программе “Digital HUB” для превращения Азербайджана в цифровой центр и крупных инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках этой программы. “Подписанный под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева 25 лет назад “Контракт века” превратил Азербайджан в энергетический центр. Как продолжение этой концепции, в настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Digital HUB”, чтобы превратить нашу страну также и в цифровой хаб», - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев. Он отметил, что программа “Digital HUB” состоит из трех этапов, и реализация каждого из этих этапов будет способствовать развитию не только сектора ИКТ страны, но и различных секторов экономики в целом, их цифровизации, в целом внесет достойный вклад в процесс построения цифровой экономики страны. Фуад Аллахвердиев отметил, что в рамках проекта будет налажен цифровой телекоммуникационный коридор (Digital Silk Road) между Европой и Азией через Азербайджан, рассказал о деталях проекта прокладки волоконно-оптического кабеля “Транскаспийской магистрали” между Азербайджаном и странами Центральной Азии по дну Каспийского моря, а также поведал о совместном проекте с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по созданию магистральной инфраструктуры внутри страны.

На форуме компании “AzerTelecom” была вручена международная премия “Caspian Energy Award” за особый вклад в развитие экономики Азербайджана, а также компания была признана “Телекоммуникационной компаний года”.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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