Любимые фильмы теперь доступнее с Azercell

БАКУ /Trend/ - Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи страны Azercell радует своих абонентов услугами в трендах современного рынка. Компания стремится предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт посредством внедрения технологических новшеств и предлагает услугу "IVI" - удобное и простое решение для просмотра фильмов. "IVI" позволяет просматривать до 100 000 фильмов на любой вкус в высоком качестве, независимо от местонахождения.

Плата за дневную подписку к услуге "IVI" составляет 0.40 AZN, а месячное подключение 5.99 AZN. Для активации дневного пакета необходимо отправить ключевое слово GUN, а для активации месячного пакета - ключевое слово AY на короткий номер 3333. При первом подключении к "IVI" абонентам предоставляется возможность бесплатно пользоваться услугой в течение семи дней при подключении к дневному пакету, и 14 дней - при активации месячного пакета. Приложение "IVI" для платформ iOS и Android доступно для скачивания в Applestore или Google Play.

Отметим, что данная услуга позволяет просматривать фильмы различных жанров без рекламы на пяти устройствах одновременно.

Скачай приложение, и не упусти возможность воспользоваться услугой бесплатно!

Теперь последние тенденции цифрового мира доступнее с Azercell!

Подробная информация об услуге доступна здесь.

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