Азербайджан продвинулся на 14 ступеней в индексе Глобальной конкурентоспособности талантов

БАКУ/Trend/ - В "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019» Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На постсоветском пространстве, исключая страны Прибалтики, Азербайджан занимает первое место.

По словам исполнительного директора Центра Вусала Гасымлы, Азербайджан занимал 71-е место в 2015-2016 годах, 66-е в 2017 году и 57-е в 2018 году. В регионе Западная Азии и Северная Африки Азербайджан занимает седьмое место.

Азербайджан занимает - по профессионально-техническому образованию 25 место, по развитию талантов - 81 место, по условиям созданным для развития талантов – 48 место, по привлечению талантов – 44 место, по удержанию талантов в стране – 41 место и по высшему образованию– 68 место.

Азербайджан занял первое место по легкости процедур приема на работу, 32 – по активной политике на рынке труда, 30 - по сотрудничеству работодателей и работников, 14 - по адекватности заработной платы производительности труда, 28 - по прямым иностранным инвестициям и трансферам технологий, 34 – по лидерским возможностям женщин, 26 - по сотрудничеству в пределах предприятия, 19 – по сотрудничеству предприятий, 33 – по социальной защите, 26 - по плотности врачей, 5 – по уровню образования рабочей силы, 4 – по среднему образованию населения, 30 – по количеству квалифицированных специалистов, 33 – по соответствию образования уровню экономики, 20 – по соответствию среднего образования на рынке труда, 36 – по соответствию высшего образования на рынке труда, 33 – по количеству населения с высшим образованием и 23 – по доступности ученых и инженеров.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadli

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