Компания Connect изменила расчетный период платы за интернет-услуги

БАКУ/Trend/ - Компания Connect изменила расчетный период абонентской платы за интернет-услуги, сообщила Trend начальник абонентского отдела ООО Connect Амина Сафиханова.

По ее словам, с первого февраля 2020 года абонентская плата за интернет-услуги полностью взимается в начале каждого расчётного периода. Чтобы пользоваться интернет-услугами в течении месяца абоненты должны будут внести абонентскую плату в соответствии с тарифом.



"Расчетный период – один месяц",- отметили в ООО.

Отметим, что раньше абонентская плата за услуги взималась ежедневно в течении расчетного периода, а сейчас взимается вся сумма в начале расчетного периода.

Напомним , что ООО Connect является одной из передовых и развивающихся компаний, действующей в сфере информационных и коммуникационных технологий Азербайджанской Республики. Компания была основана в 2005 году. Connect более десяти лет предоставляет интернет и TV-услуги в Баку и Сумгайыте, создает новые решения, охватывающие многие направления сферы информационных технологий.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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