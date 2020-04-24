BİRLink продолжит контролировать нагрузки на сети и рост трафика в усиленном режиме

БАКУ/Trend/ - Провайдер коммуникационных услуг компании ENGINET в период продленного особого карантинного режима продолжит контролировать процесс нагрузки на сеть и роста трафика в усиленном режиме, сообщила Trend менеджер по связям с общественностью компании Алина Халафова.

По ее словам, учитывая те факты, что в данный период молодежь столицы проводит свободное время в интернете и за просмотром видео, обучением, а многие граждане в связи перешли на дистанционный режим работы, создается нагрузка на интернет-трафик. Для решения этого вопроса провайдер услуг, действующий под брендом BİRLink, зарезервировал дополнительный трафик, который будет автоматически контролировать и при необходимости предоставлять его для стабильного обеспечения абонентов интернетом и ТВ-вещанием.

Призывая всех к единству и солидарности в борьбе с пандемией, а также оставаться дома с BİRLink (#BİRLinkləevdəqal, #BİRLinkləbirlikdə), команда BİRLink предлагает ряд возможностей для интересного времяпровождения. Одним из них является создание фильмотеки, которая включает в себя более ста популярных фильмов самых разных жанров и на разных языках. Кроме того, абонентам до 4 мая продлевается бесплатный доступ к расширенному пакету телеканалов.

«На данный момент специалисты BİRLink, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, продолжают обеспечивать своих абонентов консультационными услугами как по горячей линии *1199, так и посредством официальных страниц оператора в социальных сетях. В такой сложный для всех нас период стоит также выделить значительную роль технических специалистов, которые непрерывно работают по оперативному устранению возможных технических неполадок и продолжают выполнение своих обязанностей в соответствии с установленными правилами», - сказала Алина Халафова.

Также она отметила, что на фоне развития цифровизации в сфере обслуживания абонентов, BİRLink первым в своем сегменте представил своим пользователям мобильное приложение, которое позволит им оперативно пользоваться услугами компании. Отныне, посредством мобильного приложения абоненты, не выходя из дома, одним кликом смогут производить онлайн-оплату, менять тарифы, добавлять услуги, а также следить за кампаниями и акциями BİRLink.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev