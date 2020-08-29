Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из магазина App Store

Корпорация Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games, создавшего видеоигру Fortnite, из своего магазина приложений App Store. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

"Мы разочарованы, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games из App Store. Мы много лет работали с Epic Games над запусками их игр. Суд рекомендовал компании соблюдать принципы App Store, которым она следовала на протяжении последнего десятилетия до возникновения данной ситуации. Epic Games отказалась", - приводит агентство заявление Apple.

14 августа стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил компании в монополизации рынка, указав, что это является нарушением антитрестового законодательства.

Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).