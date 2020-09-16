Проект «Поддержка виртуального образования» предоставляет уникальные возможности преподавателям страны

Проект «Поддержка виртуального образования», реализуемый компанией ENGINET и ее партнерами при поддержке министерства образования Азербайджанской Республики, предоставляет работникам образования ряд уникальных возможностей для организации качественного процесса дистанционного обучения.

Так, для создания условий для комфортного и гибкого использования «Виртуальной школы» и других образовательных платформ, а также для организации качественного образовательного процесса, бренд «BIRLink» предоставляет педагогам высокоскоростной (30 мбит/с) доступ в интернет бесплатно в течении двух месяцев​​, бесплатное подключение и оборудование для использования. Кроме того, партнеры проекта предоставляют преподавателям ряд других предложений.

Всем участникам проекта будет предоставлен бесплатный номер, принадлежащий мобильному оператору Bakcell, с помощью которого учителя с коллегами смогут говорить бесплатно, а также получат бесплатные минуты для звонков внутри страны и пакет мобильного интернета. Кроме того, учителя и ученики, зарегистрировавшиеся посредством платформы «Виртуальная школа», смогут бесплатно загрузить лицензионное программное обеспечение Microsoft Office 365. В свою очередь, компания AzEduNet - оператор Азербайджанской Образовательной Сети, будет оказывать техническую поддержку в связи с трудностями, возникающими при регистрации на этой платформе.

С целью повышения технических знаний, необходимых для дистанционного обучения, проект предоставит возможность учителям бесплатно участвовать в тренингах, проводимых Центром Инновационных Технологий в Образовании (ITE). Кроме того, им будет предоставлен доступ к международной академической сети мирового уровня GEANT. В магазинах Smart Electronics педагоги могут приобрести необходимую электронику для дистанционного обучения со специальными скидками.