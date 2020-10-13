В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Мексике, Израиле, Великобритании, Франции, Сингапуре и России.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (59%) испытывает проблемы в работе функции сторис, 37% заявляют о сбое в ленте.