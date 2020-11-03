Азербайджан наращивает экспорт спутниковых услуг

ИКТ 3 ноября 2020 14:55 (UTC+04:00)
Азербайджан наращивает экспорт спутниковых услуг
С начала года из Украины через порты Турции было перевезено около 10 млн тонн грузов
С начала года из Украины через порты Турции было перевезено около 10 млн тонн грузов
Большая доля экспорта из Республики Башкортостан в Азербайджан пришлась на металлы
Большая доля экспорта из Республики Башкортостан в Азербайджан пришлась на металлы
Азербайджан наращивает экспорт спутниковых услуг
Азербайджан наращивает экспорт спутниковых услуг
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