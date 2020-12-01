Уменьшилось число фишинговых атак в азербайджанском сегменте AzNET

БАКУ/Trend/ - В ноябре на 78 сайтов в домене ".az" приходится одна результативная для мошенников фишинг-атака, что составляет 1,7 процента от общего числа атак, зарегистрированных в национальном домене интернет-ресурсов, сообщает Trend со ссылкой на отчет аналитической компании Netcraft.

По данным Netcraft, в целом 461 сайт на азербайджанском домене стал жертвой фишинговых атак, число которых за последний месяц уменьшилось на 25,8 процентов по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре число таких сайтов составляло 621).

«На сегодняшний день в домене ".az" зарегистрировано свыше 36 тысяч сайтов», - сообщается в отчете компании.

Согласно данным Netcraft, в Украине на каждые 204 сайта приходится одна результативная фишинг-атака, в России - одна атака на 51 сайт, в Беларуси - на 886, Латвии – на 109, Литве - на 43, Эстонии – на 130, Казахстане – на 650, Узбекистане – на 325 сайтов, Грузии - 214 и в Армении - 152.

Фишинг-атака осуществляется с помощью проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов. В письме часто содержится прямая ссылка на ложный сайт бренда, визуально не отличающийся от настоящего. Оказавшись на таком сайте, пользователь может сообщить мошенникам ценную информацию, позволяющую получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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