Состоялась встреча Рамина Гулузаде с послом Великобритании

БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча Министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Министр проинформировал посла о реформах, проводимых в сфере транспорта и ИКТ, проектах регионального и местного значения, а также о планируемых работах, отметив, что Азербайджан является инициатором и основным участником многих международных проектов.

По словам Гулузаде, Азербайджан является инициатором и основным участником многих международных проектов. Он проинформировал посла о проводимых в нашей стране реформах в секторе транспорта и ИКТ, реализуемых проектах регионального и местного значения и о планируемых работах.

На встрече, прошедшей в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в сфере транспорта, телекоммуникаций, информационных, инновационных и высоких технологий.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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