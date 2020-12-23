Создайте свой онлайн магазин и расширяйте бизнес с помощью онлайн-продаж!

ИКТ 23 декабря 2020 15:01 (UTC+04:00)
Создайте свой онлайн магазин и расширяйте бизнес с помощью онлайн-продаж!

Усовершенствованная услуга «Мой Бизнес Веб» от «Azercell Бизнес» открывает большие возможности для корпоративных клиентов во время пандемии COVID-19

Во время пандемии, когда большинство экономических отношений, включая торговлю, переходят в онлайн режим, «Azercell Бизнес» открывает большие возможности для предпринимателей и бизнесменов посредством новых решений и услуг. Усовершенствованная услуга «Мой Бизнес Веб» позволяет быстрое создание и использование веб-сайта в качестве интернет-магазина, предоставляя возможность легко совершать онлайн продажи. Данное решение представляет собой важную альтернативную и вспомогательную стратегию продаж с учетом ограничений на свободное передвижение и прочих подобных мер, применяемых во время пандемии COVID-19. Присоединяясь к сервису «Мой Бизнес Веб», ваш магазин или ресторан адаптируется к новым нормам ведения бизнеса и будет работать с помощью цифровых решений.

Одним из основных преимуществ сервиса «Мой Бизнес Веб» является то, что клиенты «Azercell Бизнес» смогут развивать свой бизнес, создав веб-сайт с функцией электронного магазина для своих компаний и предприятий без каких-либо дополнительных инвестиций всего в течение 3 дней. В рамках этой цифровой услуги, направленной на развитие малых и средних предприятий в Азербайджане, клиенты смогут воспользоваться и другими преимуществами, такими, как регистрация домена, хостинг, доступ к сервисам Google, обеспечение безопасности и т.д.

Также в обновленную платформу были добавлены следующие сервисы: «Пользователи», который позволяет пользователям оформлять регистрацию на создаваемом веб-сайте; «Блог», позволяющий каждому пользователю вести свой собственный блог.

Кроме того, сервис «Мой Бизнес Веб» включает функцию оптимизации страницы SEO для поисковой системы Google. В этом случае результаты поиска, относящиеся к вашему сайту, будут появляться на первых строчках в поисковой системе Google, что очень важно для узнаваемости сайта.

Отметим, что система управления сайтом, созданная в рамках сервиса, поддерживается операционными системами Windows и Mac OSX. Наличие удобного интерфейса и возможность загрузки контента через отдельное приложение также позволяет управлять сайтом быстрее и проще. Для получения дополнительной информации обращайтесь: *1111 или по адресу [email protected].

«Azercell Бизнес», стремясь стать выбором функционирующих в Азербайджане компаний и обеспечить их развитие, предоставляет корпоративным клиентам персонализированное обслуживание с помощью разнообразных цифровых решений нового поколения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минсельхоз Туркменистана объявляет тендер на закупку необходимых средств
Минсельхоз Туркменистана объявляет тендер на закупку необходимых средств
PETRONAS Carigali Sdn Bhd Туркменистана объявляет тендеры на предоставление услуг
PETRONAS Carigali Sdn Bhd Туркменистана объявляет тендеры на предоставление услуг
«Бакинское транспортное агентство» объявило тендер
«Бакинское транспортное агентство» объявило тендер
Loading Bars
Лента новостей
Село Велигулубейли Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 15:57
Минсельхоз Туркменистана объявляет тендер на закупку необходимых средств Тендеры 15:50
ЕБРР стремится играть реальную роль в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана Энергетика 15:40
Бакинские тайны Сергея Есенина – рассказ режиссера Рустама Гусейнова (ВИДЕО) Интервью 15:38
Парковка автомобилей во дворах мешает тушению пожаров - МЧС Азербайджана (ВИДЕО) Происшествия 15:34
Обрела признание и нашла личное счастье – народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская о вековом юбилее родного театра (ФОТО) Культура 15:33
PETRONAS Carigali Sdn Bhd Туркменистана объявляет тендеры на предоставление услуг Тендеры 15:28
Экспорт из Воронежа в Азербайджан в ближайшие годы может увеличиться в несколько раз Бизнес 15:25
В Азербайджане состоялся очередной аукцион по приватизации госимущества Бизнес 15:21
Узбекистан оставался активным участником биржи Туркменистана в ноябре Бизнес 15:18
У Азербайджана достаточно ресурсов для внутренних заимствований - председатель Центробанка Финансы 15:16
Обнародован объём расходов на Интерконнектор Греция-Болгария Энергетика 15:14
Человеческий фактор играет большую роль в борьбе с киберугрозами и их предотвращении ИКТ 15:11
Одна из основных целей в том, чтобы добиться более быстрого роста экономики в ближайшие годы - Таир Миркишили Финансы 15:10
В интернет секторе Азербайджана применение электронной подписи достигнет ста процентов ИКТ 15:03
Создайте свой онлайн магазин и расширяйте бизнес с помощью онлайн-продаж! ИКТ 15:01
Азербайджан и Иран построят на реке Араз две ГЭС Энергетика 15:01
SOCAR организовала 44-ю промышленную консультативную конференцию Энергетической Хартии Энергетика 14:58
Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:58
Минтруда Азербайджана запустило пенсионный калькулятор (ФОТО) Общество 14:53
Проект госбюджета Азербайджана на 2021 год рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента Экономика 14:51
5G несет большой потенциал развития экономики и технологии Азербайджана ИКТ 14:50
По вопросу образовательных кредитов проведена значительная работа - министр финансов Азербайджана Общество 14:47
Турция внесла свой вклад в прекращение оккупации Карабаха - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 14:45
Азербайджанские солдаты танцуют "Яллы" на Джыдыр дюзю в Шуше, звучит "Баяты Шираз" (ВИДЕО) Социум 14:43
В соцсетях публикуются кадры, наводящие тень на победу в Отечественной войне - минобороны Азербайджана Общество 14:42
Однажды Пророка Мухаммеда спросили: "Почему Аллах забирает самых лучших?" Памяти шехидов Карабахской войны Интервью 14:42
Две специальности из II группы переводятся в III группу специальностей - ГЭЦ Азербайджана Общество 14:38
В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации - минобороны Азербайджана Политика 14:35
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:32
Наказаны некоторые должностные лица, допустившие ошибки - минобороны Азербайджана Политика 14:30
В Азербайджан доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Израиля (ФОТО) Общество 14:27
Скончался от коронавируса председатель Конфедерации Азербайджанских диаспорских организаций России Общество 14:26
В Восточно-Казахстанской области будет создана рабочая группа для усиления геологоразведочных работ Бизнес 14:23
Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:13
Президент Туркменистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 14:10
Fitch подтвердило рейтинги Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Финансы 14:01
Завтра на Абшероне ожидается мокрый снег Общество 14:01
Осуществляется непрерывное обеспечение войск азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:57
В Азербайджане в этом году число легализованных трудовых договоров увеличилось на 12% - министр Экономика 13:42
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение Финансы 13:26
Восстановление освобожденных территорий внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана - министр Экономика 13:23
Регистрация земли в Грузии упрощена Бизнес 13:20
В Казахстане за 11 месяцев текущего года добыто 98,1 млн. тонн угля Казахстан 13:19
С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции Турция 13:18
В Азербайджане 600 тыс. человек будет повторно предоставлена единовременная выплата в 190 манатов - министр Общество 13:18
Северные ворота Азербайджана - Бахрам Багирзаде вновь приглашает в путешествие Культура 13:15
В Азербайджане разрабатывается новая стратегия инновационного развития ИКТ 13:11
Россия рассчитывает на продвижение отношений с Катаром во всех сферах Россия 13:10
В Азербайджане в следующем году повысятся пенсии - министр Общество 13:10
Биржевая цена золота в Узбекистане в декабре составила 615,9 тыс. сумов за грамм Узбекистан 13:06
На финансовом рынке наблюдается избыток валюты, а не ее дефицит - Эльман Рустамов Финансы 13:05
Лечение главного редактора АМИ Trend, заразившегося COVID-19, интенсивно продолжается Общество 12:58
Туркменистан нарастил экспорт электроэнергии Энергетика 12:54
Освобождение территорий Азербайджана положительно скажется на экономической деятельности Ирана - Рухани Политика 12:50
В Азербайджане предусмотрено выделение дополнительных средств из бюджета на повышение экономической активности Финансы 12:44
Сумма экспортных продаж текстильных товаров Туркменистана составила около $319 млн Бизнес 12:34
Особое внимание в госбюджете уделено реконструкции освобожденных земель - Самир Шарифов Финансы 12:23
Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана Политика 12:21
Утвержден генплан города Гёйчай Общество 12:18
В Азербайджане сохраняется экономическая стабильность - Микаил Джаббаров Экономика 12:15
Между Францией и Великобританией восстановили паромное сообщение Европа 12:13
В 2021 г. предусматривается снижение удельного веса доходов от нефтяного сектора - минфин Азербайджана Экономика 12:08
В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом Россия 12:06
Малайзия ведет переговоры с Россией о закупке 6,4 млн доз вакцины "Спутник V" Другие страны 12:00
Госкомитет Азербайджана внес ясность в вопрос задолженностей вынужденных переселенцев по газу Энергетика 11:57
В Азербайджане предотвращен связанный с пандемией кризис - Самир Шарифов Экономика 11:47
Видеокадры из села Сейидли Агдамского района Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:44
США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии Общество 11:40
Разговоры о девальвации не имеют под собой оснований - Эльман Рустамов Финансы 11:36
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезли с начала года свыше 13 млн тонн грузов Транспорт 11:32
"Азербайджанская литература" на узбекском языке Культура 11:25
Фотобанк, посвященный Карабаху и Шехидам, будет доступен в ближайшее время Общество 11:20
Туркменская компания наладила производство соляных плиток из местного сырья Бизнес 11:18
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов Строительство 11:11
В Азербайджане в общественных местах были задержаны еще 27 больных COVID-19 Общество 11:07
В Азербайджане за сутки с карантинных постов возвращены 1360 транспортных средств Общество 11:03
Безлимитное использование тестов может лишить возможности тестирования реальных больных COVİD-19 - TƏBİB Общество 10:57
Nikkei: На борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн Другие страны 10:56
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 10:47
Туркменистан и Японский банк международного сотрудничества обсудили новые перспективные проекты Финансы 10:46
Испанские медиа пишут о том, как переименовали Ханкенди Политика 10:37
Памяти Гасана Сеидбейли… (ФОТО) Культура 10:32
Золото и серебро в Азербайджане вновь дешевеют Финансы 10:29
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Энергетика 10:25
Первыми будут вакцинированы от коронавируса лица из группы риска - TƏBİB Общество 10:20
Видеокадры из поселка Миндживан Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 10:10
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 09:58
На главных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения Общество 09:56
Мэру армянского города Горис предъявили обвинение в организации беспорядков Армения 09:46
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:45
Сегодня в комитетах парламента Азербайджана обсудят пакет госбюджета на 2021 г. Политика 09:39
В 2021 году Минобороны Грузии закупит оперативные, разведывательные и боевые дроны Грузия 08:55
Бытовую технику будут производить в Туркестанской области Казахстана Экономика 08:50
Иран стал лидером по росту количества научных технических статей в мире Общество 08:47
Извлечение топлива с АЭС "Фукусима-1" могут отложить из-за пандемии в Великобритании Другие страны 08:30
Победа во Второй Карабахской войне - большой успех Президента Ильхама Алиева - Рене Ван дер Линден Политика 08:18
Трамп в разговоре с премьером Вьетнама призвал обеспечить справедливую торговлю Экономика 08:12
Рестораны в отелях Грузии будут работать только до 21:00 часов Бизнес 07:58
Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило 1 млн Другие страны 07:55
Все новости