А ты уже успел заказать себе новый смартфон из серии Samsung Galaxy S21? (ФОТО)

В этом году Samsung впервые так рано выпустил новую флагманскую серию - почти сразу после новогодних праздников. Но смартфоны отличились не только датой выпуска, но и запоминающимся дизайном, камерой профессионального уровня, а также самым производительным процессором в истории Samsung Exynos. Состоящая из трех флагманских устройств для свободного самовыражения, серия Galaxy S21 была создана с учетом современного образа жизни и оснащена передовыми инновациями. Так на корпусе у смартфонов по бокам проходит приятная алюминиевая полоса, которая аккуратно обтекает всю область камер. Дизайнерский вырез модулей камер, называемый «Contour Cut», также выполняет практичную функцию защиты от царапин и других механических повреждений. Благодаря «модному» обрамлению смартфоны серии с другими не перепутаешь, а двухцветное сочетание смотрится очень красиво. А элегантный «матовый» оттенок корпуса смартфонов, оснащенный закаленным стеклом Gorilla Glass Victus, придает девайсам особую элегантность.

Новая серия идеальна просчитана под любого пользователя. Так, Galaxy S21 был разработан для тех, кому нужен относительно небольшой смартфон с хорошим функционалом. 6,2 дюймовый дисплей здесь сочетается с тройным модулем основной камеры. На смартфоне красуется сразу два 12 МП объектива: сверхширокоугольный и широкоугольный. В дополнение к двум вышеупомянутым, также имеется и телефото камера с трёхкратным гибридным оптозумом, на 64 МП. Отметим, что максимальное цифровое приближение на объективе доходит до отметки 30х, что позволяет добиться невероятных результатов даже при съемках из далека.

Помимо Galaxy S21 в серии также присутствует ещё Galaxy S21+ с более крупным экраном на 6,7 дюймов и батареей увеличенной ёмкости. А для тех, кто предпочитает самые навороченные смартфоны, создан Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Ultra оснащен с 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X. Кроме того, этот интеллектуальный дисплей от Samsung, сочетает в себе частоту обновления 120 Гц и разрешение Quad HD+. А для еще более продуктивной работы и безграничного творчества гаджет серии Galaxy S впервые поддерживает работу с электронным пером S Pen.

Также флагман, получил инновационную систему камер профессионального уровня. Четыре основные камеры (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив) с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором с улучшенным 100 кратным Space Zoom-ом, позволяют создавать 12-битные HDR-фотографии, цвета на которых в 64 раза богаче, а динамический диапазон – втрое шире. Впервые смартфон Galaxy поддерживает съемку в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах (включая фронтальный), а также видеосъёмку в качестве 8К со скоростью 24 кадра в секунду с помощью селфи камеры. Камеры получили множество новых и усовершенствованных старых, функций. Некоторые из них уже успели отметить именитые издания. Например, известное интернет-издание Tomsguide, высоко оценило улучшенное умение девайсов снимать за раз несколько кадров, а также короткое видео и предлагать отснятый материал на выбор пользователю (так называемая функция Single Take). Также Tomsguide отметило и другие возможности фото/видео съемки:

Director’s View – в данном режиме и передняя, и задняя камеры снимают видео одновременно.

Bright Night – при помощи данной функции искусственный интеллект собирает изображения со всех камер и используя шумоподавление позволяет отснять фотографии высокого качества даже при слабом освещении.

Кроме перечисленных на смартфоне также присутствуют особые возможности, такие как, Eye Comfort Shield при котором «синий» цвет автоматически регулируется в зависимости от освещения, а также Super Smooth 60fps Video, которое позволяет автоматически регулировать частоту кадров, при съемке сверхзамедленного видео как при ярком, так и при слабом освещении.

Напомним, что на данный момент на смартфоны действует специальное предложение от производителя. Предзаказ на флагманы открыт до 4 февраля включительно, но как сообщает Samsung, из-за необычайной популярности смартфонов и повышенного интереса, ограниченное количество девайсов доступных в рамках кампании почти распродано. Не теряйте время, успейте заказать смартфон из новейшей серии Galaxy S21 и получить девайс раньше всех! Также отметим, что в рамках акции при предзаказе Galaxy S21, Galaxy S21+ вы получаете в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds Live и метку Smart Tag, а при заказе Galaxy S21 Ultra - Buds Prо и Smart Tag.

Дополнительную информацию о смартфонах серии Galaxy S21, а также текущей акции можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.