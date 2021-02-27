Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю
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Кабмину Азербайджана дано поручение в связи с внесением изменений в закон "О нотариате" - Распоряжение
Дети, вынесенные когда-то из Ходжалы на руках матерей, вернулись солдатами на танках – проект Эртогрула Камалова (ВИДЕО)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Эта семья стала легендой! До последнего вздоха защищали свой дом от армянских агрессоров - звучит исполнение Худаяра Юсифзаде (ВИДЕО)
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела сегодня более 100 обращений
Композитор Севиндж Тофиггызы награждена золотой медалью международного альянса "Азербайджан-Украина" (ФОТО)
Пресс-конференция Президента Азербайджана сыграла большую роль в донесении правды о стране, новых реалиях в регионе - депутат
В Нацассамблее Франции готовится предложение по принятию резолюций, отражающих правду о Карабахе - интервью французского депутата газете "Lagazetteaz.fr"
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана продолжит сегодня рассмотрение обращений
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО)
"Умные" услуги на освобожденных территориях Азербайджана реализуются за счет мобильной и фиксированной связи - минсвязи
Президент Ильхам Алиев: Когда ракеты «Искандер» были переданы Армении, я говорил, что это неправильный шаг
Президент Ильхам Алиев: Российско-турецкий мониторинговый центр будет функционировать как очень важный инструмент для поствоенного периода