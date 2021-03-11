Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий

ИКТ 11 марта 2021 13:14 (UTC+04:00)
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий
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