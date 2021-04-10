Azercell объединил женщин, вносящих собственный вклад в сферу информационно-коммуникационных технологий.

В наше время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - одна из самых востребованных и вызывающих интерес областей. Azercell объединил женщин, которые работают и вносят свой вклад в эту сферу, предоставив им возможность поделиться своим опытом. Так, ООО «Azercell Telecom» была организована онлайн-дискуссия на тему «Роль женщин в ИКТ-сфере». Обсуждение проходило в комнате Azercell в Clubhouse - одной из самых современных коммуникационных платформ. Главными гостями мероприятия стали женщины Азербайджана, известные своими профессиональными качествами в ИКТ-сфере. Яна Кримпе (основатель и директор компании B.EST Solutions), Гюнель Сафаралиева (генеральный директор ООО «MONT»), Инара Гулиева (руководитель представительства компании HPE в Азербайджане) и Хавер Бабазаде (руководитель отдела Сетевых Технологий ООО «Azercell Telecom») рассказали о роли женщин в ИКТ-сфере, о личных и профессиональных качествах, необходимых для успеха в этой области, а также прокомментировали рост статистики успешных женщин, работающих программистами и IТ-инженерами. Онлайн-сессия была открыта для всех желающих задать вопросы и высказать свое мнение. В итоге слушатели поделились своими положительными отзывами о дискуссии.

При том, что во всем мире предпринимаются серьезные усилия по привлечению большего числа женщин в ИКТ-сферу, даже в самых цивилизованных странах существует ряд проблем и препятствий на этом пути. Женщины, работающие в этой области, составляют лишь 26% от всего рынка труда, сложившегося в ИКТ-сфере. Спикеры онлайн-дискуссии также рассказали о возможностях женщин добиться успеха в этой сфере Азербайджана, отметив, что по сравнению с другими странами здесь нет дискриминации по гендерным признакам. В ООО «Azercell Telecom» также обращают особое внимание на подобные вопросы при подборе сотрудников. Следует отметить, что 42% сотрудников компании - женщины. Женщин, занимающих руководящие посты, в компании больше 30%. Отметим также, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики руководитель отдела Сетевых Технологий ООО «Azercell Telecom» Хавер Бабазаде удостоена почетного звания «Заслуженный Инженер» за плодотворную деятельность в ИКТ-сфере.

Напомним, что ежегодно четвертый четверг апреля отмечается как день «Девушки в ИКТ». Компания Azercell, лидер в области внедрения передовых технологий, каждый год проводит многочисленные мероприятия и реализует важные социальные проекты, направленные на привлечение девушек в ИКТ-сферу, повышение их мотивации и уверенности в себе. В рамках проектов, реализуемых компанией Azercell, которая уделяет особое внимание повышению квалификации женщин в ИКТ-сфере, для них были проведены различные программы и встречи, организованы семинары по основам IТ, Linux, Cisco, Oracle и т.д.

ООО «Azercell Telecom» продолжит свою социальную деятельность, направленную на создание равных возможностей и построение инклюзивного общества.