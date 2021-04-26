Азербайджан сотрудничает с ведущими странами мира в области развития робототехники - минсвязи

БАКУ /Trend/ - В настоящее время частные организации Азербайджана, работающие в области робототехники, тесно сотрудничают с иностранными компаниями (Канада, Корея, Германия, Япония и Великобритания) по программе "Симулятор программирования робототехники", сказал Trend советник министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Байрамов.

По его словам, Азербайджан в партнерстве с Японией производит комплекты робототехники для школьников.

"Принимая во внимание важность развития искусственного интеллекта в укреплении интеллектуального потенциала нашей страны, повышения конкурентоспособности и улучшения позиций Азербайджана в международных рейтингах, министерством транспорта, связи и высоких технологий сформирована рабочая группа по подготовке проекта «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 2021-2025 годы» (приказ A-154/20, декабрь 2020 года). Уже ведется работа по подготовке соответствующего стратегического документа", - сказал Байрамов.

Кроме того, в рамках волонтерской программы eSAS министерством транспорта, связи и высоких технологий, общественным объединением «Региональное развитие» и Программой развития ООН (UNDP) был начат сбор данных для распознавания речи на азербайджанском языке, сказал советник.

"Цель проекта – ускорение и поддержка развития искусственного интеллекта и машинного обучения для распознавания речи на азербайджанском языке, сбор больших баз данных. На начальном этапе были собраны предложения с участием волонтеров eSAS для подготовки языкового корпуса. Тексты были размещены в специальном разделе на сайте opendata.az (ai.opendata.az). В рамках проекта было озвучено более 350 часов текста", - сказал Байрамов.

По его словам, ведомство тесно сотрудничает с корпорацией Microsoft, а также с местными частными компаниями в области искусственного интеллекта.

Кроме того, в настоящее время ЮНЕСКО разрабатывает этические нормы в области искусственного интеллекта.

"Состоялись трехдневные виртуальные субрегиональные консультации по обсуждению проекта рекомендаций об этике искусственного интеллекта. Мероприятие было организовано Международным исследовательским центром по искусственному интеллекту (International Research Centre on Artificial Intelligence, IRCAI) для Европейского региона (группа II), министерством образования, науки и спорта Словении, Словенской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и штаб-квартирой этой организации", - сказал он.

Отметим, что документ призван обеспечить соблюдение прав, закрепленных в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека, оказать поддержку странам-участницам ЮНЕСКО при исследовании, проектировании, разработке и внедрении систем искусственного интеллекта.

"Ожидается, что окончательный вариант проекта будет представлен на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года для принятия государствами-членами", - сказал Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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