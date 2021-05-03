БАКУ/Trend/ - В Азербайджане началась программа «Обучение менторским навыкам», которая охватит порядка 50 преподавателей по пяти вузам страны.

Как сообщили в понедельник Trend в Центре инноваций, тренинги продлятся до конца текущего месяца и будут посвящены предпринимательству, бизнесу, инновациям, стартапам и управлению проектами.

«В рамках этой программы преподаватели вузов и другие участники встретятся с экспертами в этих областях, таким образом, они смогут обменяться мнениями и получить ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, на втором этапе участники программы наставничества в рамках "инкубационной программы" будут обучены навыкам ментора», – добавили в Центре

Отметим, что тренинги, посвященные предпринимательству, бизнесу, инновациям, стартапам и управлению проектами, организованы в рамках проекта «Навыки для будущего» Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана. Программа продлится до конца мая нынешнего года.

Напомним, что целью проекта является поддержка студентов в продвижении их инновационных идей, что играет важную роль в технологическом развитии страны, а также подготовка учителей, участвующих в образовательном процессе, с целью развития их навыков в качестве наставников по инновациям.

Другим направлением проекта «Навыки для будущего» являются инкубационные программы, направленные на обучение студентов разработке стартапов с участием преподавателей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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