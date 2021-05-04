В ряде городов Азербайджана будет бесплатно вещать коммерческий ТВ-пакет
БАКУ/Trend/ - В ряде городов Азербайджана в связи с праздничными днями со стороны ПО «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» (Телерадио) предусмотрено вещание бесплатного коммерческого ТВ-пакета.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Телерадио, коммерческий пакет из 82 телепрограмм будет открыт с 9 по 20 мая 2021 года для радиовещательных станций Гянджи, Губы и Лянкярана.
Отметим, что коммерческое вещание имеется и в таких регионах, как Самух, Евлах, Мингячевир, Шамкир, Геранбой, Гейгель, Астара, Масаллы, Джалилабад, Гусар, Хачмаз, Девечи и некоторых других.
Напомним, что стоимость коммерческого пакета составляет 6 манатов в месяц.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
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