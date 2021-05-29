Власти США запросили $750 млн на ликвидацию уязвимостей после кибератаки на SolarWinds

ИКТ 29 мая 2021 06:52 (UTC+04:00)
Власти США запросили $750 млн на ликвидацию уязвимостей после кибератаки на SolarWinds

Администрация президента США Джо Байдена в своем предложении по бюджету на 2022 финансовый год просит выделить $750 млн на то, чтобы ликвидировать уязвимые места в киберпространстве, выявленные при хакерской атаке на компанию SolarWinds, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"$750 млн на дополнительные инвестиции, необходимые для того, чтобы извлечь уроки из инцидента с SolarWinds", - говорится в опубликованном Белом доме проекте бюджета.

Кроме того, $500 млн предлагается выделить в фонд, используемый для продвижение новых технологий. Еще $110 млн - в целом на кибербезопасность и обеспечение безопасности инфраструктуры.

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