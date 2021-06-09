Минобразования Туркменистана объявляет тендер на капремонт

ИКТ 9 июня 2021 19:19 (UTC+04:00)
Минобразования Туркменистана объявляет тендер на капремонт
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