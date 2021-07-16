Компания Valve выпустила портативную консоль для новейших компьютерных игр

Американская компания Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck с самым мощным игровым процессором в классе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она позволит играть во все игры, размещенные на принадлежащей Valve онлайн-площадке Steam.

Отмечается, что консоль позволит запускать новейшие и самые требовательные компьютерные игры, которые существуют на данный момент. К ней также можно будет подключать периферийные устройства, в том числе монитор, клавиатуру и мышь. Steam Deck оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем, двумя трекпадами и гироскопом, максимальный срок работы без подзарядки составляет порядка 7-8 часов.

Предзаказ на Steam Deck стартует 16 июля, однако первые игровые устройства будут доставлены покупателям только в декабре этого года, первыми приставки смогут получить жители США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза. Цена на консоль будет в зависимости от комплектации варьироваться от $400 до $650, что на $50 дороже аналогичной приставки Switch от компании Nintendo.