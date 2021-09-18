Доходы сектора мобильной связи Азербайджана выросли с начала года
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доходы от услуг мобильной связи и информации в январе – августе 2021 года выросли на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 1,5 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.
При этом 42,5 процента доходов, или 638,1 миллиона манатов, пришлось на долю телекоммуникационного рынка (мобильные операторы).
Из общего объема услуг связи и информации 74,9 процента составили услуги, оказанные населению.
По данным ведомства, более 80 процентов доходов сектора пришлись на долю негосударственных предприятий.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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