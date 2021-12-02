Путем цифровой трансформации Азербайджан может построить более современное общество - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Путем цифровой трансформации Азербайджан может построить более эффективное и современное общество.

Об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC на тему "Экономическая цифровая трансформация: новые вызовы и возможности", сообщает Trend.

По его словам, развитие информационных и коммуникационных технологий является единственным средством формирования современного общества.

«Как министра, осуществляющего цифровизацию в Азербайджане, меня волнуют два вопроса. Первый заключается в важности реализации цифровой трансформации в нашей стране. Этот процесс пересекается с экономическим ростом, который мы наблюдаем в Азербайджане в последние годы. Второй вопрос: мы должны сделать так, чтобы добавочная стоимость создавалась более эффективно и результативно в той области, за которую мы несем ответственность. Поэтому мы хотим построить именно такое общество", - сказал Набиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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