Кибератаки в азербайджанском сегменте интернета в период Отечественной войны достигли пика - госслужба

БАКУ /Trend/ - Кибератаки против Азербайджана в период 44-дневной Отечественной войны достигли своего пика.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал директор Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев.

По его словам, для предотвращения этих атак Служба электронной безопасности совместно с другими ведомствами проводила соответствующие работы, в том числе по информированию населения об актуальных видах кибератак.

"С вражеской стороны распространение дезинформации осуществлялось в основном в социальных сетях. Во избежание распространения ложной информации от имени наших ведомств и создания страниц-клонов было поручено провести мероприятия по верификации веб-страниц госведомств", - сказал Алиев.

Он отметил, что для усиления защиты профилей в социальных сетях пользователям до сих пор рекомендуется периодически обновлять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию.