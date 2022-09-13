В селах Губинского района налажен быстрый и бесперебойный доступ в интернет - министерство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селах Владимировка и Хыналыг Губинского района введено в эксплуатацию необходимое оборудование для строительства оптоволоконной сети GPON (Gigabit Passive Optical Networks), обеспечивающей быстрый и бесперебойный доступ в интернет.

Об этом сказали во вторник Trend в пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта.

По данным источника, ведутся работы по обновлению телекоммуникационной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с международными стандартами в рамках проекта «Онлайн Азербайджан».

"780 домохозяйств в селе Владимировка и 537 - в селе Хыналыг полностью охвачены высокоскоростным интернетом. На территории города Губа создана сеть на 1700 абонентов. В настоящее время интернет-услугой пользуются 600 абонентов. Кроме того, в течение следующих двух месяцев планируется завершить соответствующие работы, проводимые в селе Гачреш", - сказали в пресс-службе министерства.

Было также отмечено, что с внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются высокоскоростные интернет-пакеты (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с), в том числе услуги интернет, интернет+телефония, интернет+телевидение, пакет интернет+телефония+телевидение.

"В рамках реализуемого министерством проекта «Онлайн Азербайджан» продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны", - добавили в пресс-службе.