Xiaomi попросила не чинить смартфоны зубной пастой

Компания Xiaomi попросила пользователей смартфонов бренда не использовать зубную пасту для восстановления разбитых экранов. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале корпорации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Специалисты компании развеяли миф о пользе зубной пасты для смартфонов. По словам авторов видео, многие владельцы телефонов ошибочно используют пасту для того, чтобы замаскировать царапины и сколы на экране своего устройства. Однако, по словам представителей Xiaomi, средство гигиены способно лишь ухудшить ситуацию.

В ролике авторы заметили, что существует убеждение, согласно которому нанесенная на поврежденный экран зубная паста может заполнить микротрещины и таким образом скрыть царапины. Специалисты нанесли пасту на экран разбитого телефона и заметили, что средство не принесло никакой пользы.

В материалах Xiaomi также говорится, что присутствующие в зубной пасте микрочастицы не могут эффективно восстановить трещины на экране. Также паста является щелочным веществом, то есть может разрушить кислотостойкость олеофобного покрытия — в этом случае к экрану будут приставать грязь и отпечатки пальцев. В заключении специалисты рекомендовали владельцам смартфонов с разбитым экраном обращаться в сервисные центры за ремонтом.