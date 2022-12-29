В Азербайджане новые месторождения будут искать с помощью спутниковых снимков

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана с помощью космических снимков будут проведены исследования по поиску новых месторождений.

Об этом, как сообщили в четверг Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сообщалось в ходе подписания меморандума о взаимопонимании между Космическим агентством Азербайджана ("Азеркосмос") и Институтом геологии и геофизики.

Согласно меморандуму, планируется проведение исследований по поиску месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях с использованием спутниковых данных и оценка сейсмического риска в стране. Кроме того, на основе спутниковых снимков и геологических данных планируется проведение мониторинга территорий, где бывают оползни. При этом стороны нацелены на создание инновационной продукции с использованием космических технологий.

Председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов заявил, что этот меморандум внесет важный вклад в реализацию научно-исследовательских проектов в нашей стране.