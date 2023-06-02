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"Центр анализа и координации IV промышленной революции" Азербайджана наладил сотрудничество с ведущими странами

ИКТ Материалы 2 июня 2023 15:34 (UTC +04:00)
"Центр анализа и координации IV промышленной революции" Азербайджана наладил сотрудничество с ведущими странами

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - "Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции" Азербайджана наладил сотрудничество с ведущими странами.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу в ходе «Бакинской энергетической недели» временно исполняющий обязанности исполнительного директора Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров.

По его словам, в области развития технологий и их применения в Азербайджане налажено сотрудничество с 18 ведущими странами и регионами, в том числе с Израилем, Сан-Франциско, Турцией, Колумбией и другими.

«В рамках нашего сотрудничества мы обмениваемся мнением и опытом в области использования современных технологии в бизнесе и промышленном секторе для их устойчивого развития. В Азербайджане наши технологии применяются в основном в секторе промышленности», - добавил он.

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