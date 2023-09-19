Искусственный интеллект: возможности и риски для Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В последние десятилетия мир пережил индустриальную революцию, которая изменила все аспекты нашей жизни. Глобальная цифровая трансформация, ставшая неотъемлемой частью нашего существования, привнесла в мир невероятные изменения и вызовы. Одним из самых заметных изменений был переход к цифровой экономике. Компании, которые ранее были ориентированы на традиционные методы работы, вынуждены были адаптироваться или исчезнуть. Онлайн-торговля, интернет вещей (IoT), облачные вычисления, автоматизация бизнес-процессов и использование больших данных стали нормой. Это привело к росту технологических компаний, созданию новых рынков и рабочих мест, связанных с информационными технологиями.

Социально-интегрированные платформы превратились в краеугольный камень наших жизней. Они стали не только средством общения, но и главным источником новостей, мнений и влияния. Они также содействуют формированию общественных движений и протестов, что делает их мощным инструментом влияния на политику и общественную жизнь. Цифровые технологии переписывают правила образования, вносят революцию в сферу здравоохранения и даже меняют привычные всему миру военные доктрины. Искусственный интеллект (ИИ) проникает во множество сфер, автоматизируя задачи и процессы.

Именно ИИ играет ключевую роль в цифровой трансформации стран по всему миру, открывая новые возможности для повышения эффективности, оптимизации процессов, улучшения качества услуг и стимулирования экономического роста. Он становится неотъемлемым инструментом в сферах, таких как здравоохранение, образование, транспорт, розничная торговля, производство, оборона, госбезопасность и многое другое. Применение ИИ позволяет справляться с глобальными вызовами, включая изменение климата, бедность и болезни, что в свою очередь способствует устойчивому развитию.

Согласно прогнозам, расширение применения ИИ в различных сферах экономики может оказать значительное влияние на темпы роста ВВП. Так, по данным PwC, к 2030 году ИИ может добавить до $15,7 триллионов к мировому ВВП, причем на долю США приходится $3,7 триллионов. Тот же отчет PwC прогнозирует, что Китай получит наибольшую выгоду от ИИ, увеличив свой ВВП на $7 триллионов к 2030 году, а ВВП Великобритании может увеличиться на 10,3%, или на $232 миллиарда к 2030 году благодаря ИИ.

Сегодня, в мире, насыщенном цифровыми технологиями, мы сталкиваемся с невероятным ростом объема данных. Этот бум данных является результатом множества факторов, включая интернет вещей (IoT), социальные медиа, мобильные приложения и даже облачные вычисления. Огромный объем информации, создаваемой и собираемой ежедневно, представляет как вызов, так и возможность, и искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в управлении и анализе этого потока данных.

Рост объема данных в мире является феноменом, который продолжает ускоряться с каждым годом. С появлением новых технологий и распространением интернета, количество создаваемой, передаваемой и хранимой информации стремительно возрастает. Например, согласно данным Международной информационной корпорации (IDC), если в 2000 году объем цифровых данных в мире составлял около 800000 петабайт (PB), что эквивалентно 0,8 зеттабайт (ZB), то в настоящее время этот показатель составляет около 80 зеттабайт, а к 2025 году вырастет до 175 зеттабайт.

Экспоненциальный рост мирового объема данных прямо стимулирует увеличение числа дата-центров (Data Center), поскольку все больше информации требует эффективного хранения, обработки и доступа, усиливая глобальную потребность в надежных и масштабируемых инфраструктурах для обработки данных.

Количество гипермасштабируемых дата-центров (Data Center) в мире во втором квартале 2022 года превысило 800, сообщили аналитики Synergy Research Group в сентябре 2022-го. Около 53% мощностей таких объектов приходится на США.

Однако можно с уверенностью сказать, что с увеличением объемов данных и появлением новых технологий, таких как 5G, ИИ и IoT, потребность в дата-центрах (Data Center) продолжит расти. Повышение пропускной способности и минимизация задержек сети требуют строительства дата-центров (Data Center) ближе к пользователям, что может привести к увеличению их числа.

С другой стороны, рост числа дата-центров (Data Center) предоставляет современному обществу невероятные возможности для хранения и обработки данных, но также представляет вызов для устойчивости окружающей среды. Эффективное управление энергопотреблением, выбор экологичных источников энергии и инновационные решения могут помочь сократить экологическое воздействие дата-центров и обеспечить их устойчивость в долгосрочной перспективе.

Стремление к устойчивому развитию побуждает дата-центры (Data Center) переходить на использование возобновляемых источников энергии. Многие компании, включая глобальных игроков, такие как Google, Amazon, Apple, Meta и Microsoft планируют к 2030 году работать на 100% на возобновляемых источниках энергии. Согласно исследованию "Data Center Efficiency & Sustainability" от компании Uptime Institute, до 2024 года ожидается, что около 60% новых дата-центров (Data Center) будут полностью или частично питаться от возобновляемых источников энергии. Это связано с растущим интересом к экологической устойчивости и снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Роль зеленой энергии в цифровой трансформации заключается в обеспечении устойчивого и экологически ответственного развития, снижении выбросов парниковых газов и энергопотребления, а также повышении эффективности и долгосрочной устойчивости цифровой инфраструктуры и сервисов.

А теперь хотелось бы посмотреть на глобальные тренды, происходящие в мире, с призмы Азербайджана. Еще в 1992–1993 годах, когда над Азербайджаном навис Дамоклов меч в виде угрозы исчезновения с карты мира, только своевременный приход к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева и его дальновидная стратегия и политика не только уберегла Азербайджан от распада, но и превратила страну в лидера региона. Способность Гейдара Алиева к видению мировой конъектуры, позволила ему правильно оценить зависимость мира от нефтяных ресурсов и претворить в стране стратегически правильную политику, венцом которой стала прокладка нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и которая превратила Азербайджан в энергетический центр региона, защитив от внешних угроз. Этим был положен фундамент концепции «Азербайджан как центр региона».

Дальновидная политика Гейдара Алиева была успешно продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, который также своевременно оценив зависимость региона от логистики и выгодное географическое положение, инициировал ряд проектов, впоследствии превративших в Азербайджан не только в энергетический, но и транспортный центр региона.

В данный момент мир находится в состоянии, аналогичном началу 1990-х годов, но в отличии от того времени, риски и опасности, стоящие перед Азербайджаном, незримы. Но мы чувствуем и видим, что в связи с активной цифровой трансформацией в мире и феноменальным ускорением внедрения искусственного интеллекта (ИИ), в мире меняется и экономическая теория, и даже сама формация мира. И наша задача сейчас правильно оценить риски, и, продолжая политический курс Гейдара Алиева, превратить их в возможности для нового Азербайджана и будущих поколений.

С активной цифровой трансформацией, постепенным переходом всего мира на цифровую экономику и быстрыми темпами развития искусственного интеллекта (ИИ), краеугольным камнем мировой политики вместо «черного золота» становится «цифровое золото». Азербайджан обладает значительным географическим преимуществом, как в контексте транзитных коридоров между Европой и Азией, так и в рамках Срединного Коридора, растущая важность которого наблюдается с каждым годом. В настоящее время весь регион Центральной Азии, а также Афганистан, Пакистан, Индия и Китай связаны с ведущими дата-центрами (Data Center) в Европе через Россию. В свете геополитической обстановки вокруг России и Украины на сегодняшний день, проект «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), который осуществляется частным сектором Азербайджана, предоставляет этим странам альтернативный цифровой коридор через Азербайджан и Каспийское море.

Важность цифровизации и, в частности, проекта «Цифровой Шелковый Путь» подчеркнул и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Одним из важных факторов обеспечения прозрачности транзитных перевозок и равных условий для участников транспортного процесса является цифровизация транспортного коридора Восток-Запад. Новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект «Цифровой Шелковый Путь» по созданию оптико-волоконной инфраструктуры, над которым мы активно работаем», - сказал глава государства, выступая на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

Говоря о цифровизации, также нужно учитывать потенциал Азербайджана в сфере «зеленой энергетики», так как все крупные компании стремятся полностью перевести свои дата-центры (Data Center) на возобновляемые источники энергии.

Подписанное 17 декабря 2022 года в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, продемонстрировал всему миру потенциал Азербайджана в «Зеленой энергетике».

Азербайджан сегодня становится центром зеленой энергетики в регионе, и огромная необходимость в новых дата-центрах (Data Center) на фоне фантастического роста мирового объема данных, а также объем энергии, потребляемый ими, не только дают возможность Азербайджану превратиться в цифровой центр региона, поставив данную идею во главу своей внутренней и внешней политики, но и принесут огромную экономическую выгоду, приведут к открытию новых рабочих мест, повысят международный имидж Азербайджана, сделают страну еще более привлекательной для зарубежных инвестиций и станут фактически такой же гарантией безопасности, как в свое время трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Также в данном ракурсе стоит учесть возможности Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят. СЭЗ часто привлекательны для крупных дата-центров (Data Center), поскольку они обычно предлагают налоговые преференции, улучшенную инфраструктуру и надежное электроснабжение. Удобное расположение СЭЗ «Алят», потенциал зоны в плане возобновляемых источников энергии – как солнечной, так и ветровой, а также гидроэнергии – превращают ее в весьма подходящую точку для размещения дата-центров (Data Center) крупных мировых компаний, потому что, как уже отмечалось выше, сейчас все крупные дата-центры (Data Center) переходят на «зеленую энергию».

В качестве логического продолжения глобального процесса цифровой трансформации, а также с учетом вызовов, возникших в рамках Четвертой промышленной революции, Азербайджан стремится стать цифровым центром Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и смежных регионов. С этой целью с апреля 2021 года в стране действует аффилированный Центр Четвертой промышленной революции (Центр Всемирного Экономического форума), соглашение об открытии которого было подписано в январе 2020 года в рамках визита в Давос Президента Ильхама Алиева. То есть Азербайджан обладает необходимыми ресурсами и возможностями для того, чтобы стать Цифровым Хабом данного региона.

В заключении хочется повторить, что с активной цифровой трансформацией, постепенным переходом всего мира на цифровую экономику и быстрыми темпами развития искусственного интеллекта (ИИ), краеугольным камнем мировой политики вместо «черного золота» становится «цифровое золото». При более тщательном рассмотрении, можно заметить, что огромный объем данных в мире и стремление производителей контента быть ближе к конечным потребителям стимулируют таких крупных операторов, как Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Alibaba, к открытию новых дата-центров (Data Center) прямо в регионе. В связи с этим, упор на инновации, развитие технологий, эффективное использование природных ресурсов, включая возобновляемые источники энергии, а также стратегическое расположение и обращение с цифровыми активами, может служить краеугольным камнем для успешного развития Азербайджана в ближайшие годы.

Автор: Фуад Аллахвердиев