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Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане (ФОТО)

ИКТ Материалы 29 сентября 2023 10:23 (UTC +04:00)
Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане (ФОТО)

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Китай министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с заместителем министра промышленности и информационных технологий Яном Юньмином и обсудил с ним развитие сотрудничества между двумя странами в сфере ИКТ и цифрового развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Рашад Набиев написал в "Х" (бывший Twitter).

Стороны обменялись идеями по созданию китайскими компаниями наукоемких производственных предприятий в Азербайджане, сотрудничеству с ведущими университетами Китая, технопарками, инкубационными и акселерационными центрами, организации совместных программ обмена и обучения.

Отметим, что ранее Азербайджан и Китай обсудили проекты в области применения технологий Четвертой промышленной революции (4IR). Кроме того, на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в Азербайджане госпожой Го Мин были обсуждены текущие отношения между двумя странами в сфере транспорта и ИКТ.

Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане (ФОТО)
Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане (ФОТО)
Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане (ФОТО)
Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане (ФОТО)
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