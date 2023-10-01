Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Самая скоростная сеть Азербайджана в городе Ханкенди

ИКТ Материалы 1 октября 2023 16:18 (UTC +04:00)
Самая скоростная сеть Азербайджана в городе Ханкенди

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell успешно сдала в эксплуатацию свою сеть в городе Ханкенди.

Как сообщили в компании, сеть Bakcell также действует в Агдере и Ходжалы.

Тем самым, число базовых станций компании, установленных в Карабахском и Восточном Зангезурском экономических районах доведено до более 120-ти.

С установленными здесь базовыми станциями компания Bakcell предоставила своим абонентам наисовременнейшую голосовую технологию VoLTE и самый скоростной мобильный интернет. Компания Bakcell будет еще больше укреплять широкомасштабную деятельность в направлении создания необходимой инфраструктуры в Восточном Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также внедрения в этом регионе самых современных технологий.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости