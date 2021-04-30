Узбекско-китайское СП объявило тендер на строительство склада
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Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции
Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД
Омбудсмен Азербайджана обратилась к Совету Европы для призыва Армении к передаче карты заминированных территорий
Ритуалы пост-ковидной эпохи. Азербайджанский драматург покажет трансформацию человека во Владивостоке
Планета Исфара Сарабского – азербайджанский музыкант выпустил первый альбом на всемирно известном лейбле (ВИДЕО)
Израильские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества стран
«Лаборатория Касперского» признана лидером в области сервисов оперативного информирования о киберугрозах
Более 70% опрошенных в Азербайджане готовы переквалифицироваться на фоне развития технологий в период пандемии
В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн