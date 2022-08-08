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ОАО "Азерсу" завершило ряд тендеров

Тендеры Материалы 8 августа 2022 12:36 (UTC +04:00)
ОАО "Азерсу" завершило ряд тендеров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" направит свыше 11 миллионов манатов на работы по реконструкции части системы водоснабжения и канализации Баку и бакинских поселков, сообщает Trend со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, ОАО "Азерсу" направит 5,115 миллиона манатов на работы по реконструкции части системы водоснабжения и канализации Баку и 6,387 миллиона манатов - на работы по реконструкции части системы водоснабжения и канализации бакинских поселков Бильгя и Горадил.

Согласно сообщению, ОАО подписало соответствующие контракты с ООО Arko Təmir Tikinti Şirkəti и азербайджанским филиалом Eren İnşaaT Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi.

Кроме того, "Азерсу" завершило тендер на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Гянджа.

Его победителями стали азербайджанский филиал ООО Maqro Construction и СП AKM Yapı Taahhüt Sanayti ve Ticaret Şirketi.

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