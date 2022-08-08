ОАО "Азерсу" завершило ряд тендеров

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" направит свыше 11 миллионов манатов на работы по реконструкции части системы водоснабжения и канализации Баку и бакинских поселков, сообщает Trend со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, ОАО "Азерсу" направит 5,115 миллиона манатов на работы по реконструкции части системы водоснабжения и канализации Баку и 6,387 миллиона манатов - на работы по реконструкции части системы водоснабжения и канализации бакинских поселков Бильгя и Горадил.

Согласно сообщению, ОАО подписало соответствующие контракты с ООО Arko Təmir Tikinti Şirkəti и азербайджанским филиалом Eren İnşaaT Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi.

Кроме того, "Азерсу" завершило тендер на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Гянджа.

Его победителями стали азербайджанский филиал ООО Maqro Construction и СП AKM Yapı Taahhüt Sanayti ve Ticaret Şirketi.