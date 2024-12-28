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Названа сумма, выделенная на строительство Бакинского судебного комплекса по тяжким преступлениям

Тендеры Материалы 28 декабря 2024 12:04 (UTC +04:00)
Названа сумма, выделенная на строительство Бакинского судебного комплекса по тяжким преступлениям

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Согласно договору, строительство Бакинского судебного комплекса по тяжким преступлениям обойдется министерству юстиции в 25,8 миллиона манатов.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим министерство юстиции Азербайджанской Республики завершило подготовительные работы.

Министерство поручило выполнение строительных работ Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "TVM İnşaat" и заключило с ним договор.

Отметим, что ООО "TVM İnşaat" зарегистрировано в 2016 году. Законный представитель ООО с уставным капиталом в 10 манатов - Агаев Муса Низамаддин оглу.

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