Названа сумма, выделенная на строительство Бакинского судебного комплекса по тяжким преступлениям

БАКУ /Trend/ - Согласно договору, строительство Бакинского судебного комплекса по тяжким преступлениям обойдется министерству юстиции в 25,8 миллиона манатов.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим министерство юстиции Азербайджанской Республики завершило подготовительные работы.

Министерство поручило выполнение строительных работ Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "TVM İnşaat" и заключило с ним договор.

Отметим, что ООО "TVM İnşaat" зарегистрировано в 2016 году. Законный представитель ООО с уставным капиталом в 10 манатов - Агаев Муса Низамаддин оглу.

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