Узбекистан ещё более упростит посещение страны для туристов

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма выступил с предложением о предоставлении бесплатной прописки на срок до одного месяца для прибывающих в страну иностранцев. Об этом в среду сообщает узбекский портал «Новости.uz».

Напомним, что в настоящее время данная процедура обходится в 20 долларов на весь срок действия въездной визы. Гражданам стран СНГ приходится платить 5 долларов США за период времени от трех суток до полугода, или же 10 долларов, если планируется оставаться в стране семь и более месяцев.

Теперь же, в случае принятия предложения Госкомтуризма, месячная прописка будет предоставляться бесплатно. Ожидается, что нововведение позволит привлечь в страну новых гостей и популяризовать Узбекистан среди зарубежных путешественников. Еще одним важным начинанием в скором времени может стать внедрение онлайн-формы регистрации прибывающих туристов.

Ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил упростить порядок регистрации иностранных туристов. С 1 июля в Узбекистане должны быть внедрены электронные визы. Президент поручил завершить внедрение электронных виз в установленные сроки, дополнительно упростить систему с изучением мирового опыта и облегчить порядок посещения страны туристами.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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