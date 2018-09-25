Горнолыжный курорт Узбекистана занял 6-е место в СНГ по популярности

25 сентября 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский Чимган занял шестое место в списке самых популярных горнолыжных туров у россиян в странах СНГ, сообщили в российском аналитическом агентстве "ТурСтат".

Согласно данным "ТурСтат", на курортах Узбекистана зимой 2019 года планируют отдых в среднем на семь дней. Туристический бюджет в Чимгане составит до 70 долларов в сутки. При этом дешевле всего зимний отдых обойдется в белорусских Силичах и Логойске.

Рейтинг составлен по результатам анализа турпоездок в зимний сезон 2018-2019 годов.

Напомним, что 15 декабря 2018 года в Чимгане откроется первый горнолыжный курорт в Узбекистане – Amirsoy Mountain Resort.

Будущий горнолыжный курорт расположен на территории порядка 900 гектаров в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Проектом предусмотрено создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 километра, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 миллионов евро.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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