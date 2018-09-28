«Узбекские авиалинии» будут летать в Пхукет

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» запускает прямые рейсы на знаменитый туристический остров Пхукет в Тайланде, сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

Согласно информации, рейсы будут осуществляться в период с 5 января по 2 февраля 2019 года с частотой один раз в неделю.

В субботу будут осуществляться вылеты в Пхукет, а по воскресеньям – обратные рейсы.

Все рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 767.

Отметим, что в последнее время значительно расширилась география и возросла частота авиарейсов в Узбекистан. Так, к примеру, национальная авиакомпания с 28 октября открывает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент. С 15 сентября «Узбекские авиалинии» начнут выполнять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Владивосток-Ташкент.

С августа 2018 года российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту полётов по рейсу Москва-Ташкент-Москва. Авиакомпания начала выполнять два дополнительных рейса по понедельникам и субботам.

Ранее же сообщалось, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с первого августа возобновила регулярный рейс Москва (Домодедово) – Карши (Узбекистан). А с 18 июля «Уральские авиалинии» запустили новый регулярный рейс Сочи-Ташкент.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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