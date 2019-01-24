AtaTravel проводит письменный конкурс по теме "Внутренний туризм"

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетных направлений AtaTravel является развитие и пропаганда внутреннего туризма. Компания регулярно организует различные туры по новым направлениям внутреннего туризма, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Генеральный директор AtaTravel Вусал Алиев, отметил, что организованный на высоком уровне отдых имеет большое значение для успешной профессиональной деятельности человека. С этой точки зрения, для более глубокого исследования, какую роль играет в жизни человека внутренний туризм, AtaTravel объявляет письменный конкурс на тему «Внутренний туризм». К участию в конкурсе приглашается молодежь, имеющая опыт в области внутреннего туризма.

По условиям конкурса, линк статьи с заголовком «Для участия в конкурсе "Внутренний туризм", проведенный АтаТуризмом» следует прислать на почту info@atatravel.az

Учрежденное в 2011 году туристическое агентство AtaTravel представляет туристические услуги по посещению любой точки мира. Компания обеспечивает своих клиентов услугами, связанными с гостиницами, авиаперелетами, трансферами, предварительным заказами, страхованием, визами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.