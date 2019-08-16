Обновлен список безвизовых стран для граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В настоящее время, граждане Азербайджана могут посещать без визы 65 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на обновленный Индекс паспортов, компания Henley & Partners.

Согласно отчету, Азербайджан в списке занимает 78 место. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур, паспорта, которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.

Среди стран Азии, которые наши граждане могут посещать без визы, есть Бангладеш, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы и другие, среди европейских стран – Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия и другие, среди африканских стран – Мадагасакар, Намибия, Руанда и так далее, среди стран Америки – Боливия, Колумбия, Эквадор, Никарагуа, а также все страны СНГ, кроме Туркменистана и другие страны.

Список стран, которые могут посещать граждане Азербайджана без визы:

Название страны 1. Албания 2. Антигуа и Барбуда 3. Багамские острова 4. Бангладеш 5. Барбадос 6. Беларусь 7. Боливия 8. Босния и Герцеговина 9. Вануату 10. Гаити 11. Гвинея-Бисау 12. Грузия 13. Доминика 14. Зимбабве 15. Индонезия 16. Иордания 17. Иран 18. Острова Кабо-Верде 19. Казахстан 20. Камбоджа 21. Катар 22. Колумбия 23. Коморские острова 24. Кыргызстан 25. Лаос 26. Ливан 27. Маврикий 28. Мавритания 29 Мадагаскар 30. Макао 31. Малави 32. Малайзия 33. Мальдивы 34. Маршалловы острова 35. Микронезия 36. Мозамбик 37. Молдова 38. Намибия 39. Непал 40. Никарагуа 41. Ниуэ 42. Острова Кука 43. Пакистан 44. Палау 45. Россия 46. Руанда 47. Самоа 48. Северная Македония 49. Сейшельские острова 50. Сент-Винсент и Гренадины 51. Сербия 52. Сирия 53. Сомали 54. Таджикистан 55. Тимор-Лесте 56. Того 57. Тувалу 58. Турция 59. Уганда 60. Узбекистан 61. Украина 62. Черногория 63. Шри-Ланка 64. Эквадор 65. Ямайка

Отметим, что авторы рейтинга указали так же Армению одной из стран, которую якобы могут посещать граждане Азербайджана.

Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала Trend, что при составлении списка, по видимости, не был учтен факт отсутствия дипломатических отношений между двумя странами из-за оккупации международно признанных территорий Азербайджана Арменией.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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