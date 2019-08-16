Обновлен список безвизовых стран для граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В настоящее время, граждане Азербайджана могут посещать без визы 65 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на обновленный Индекс паспортов, компания Henley & Partners.
Согласно отчету, Азербайджан в списке занимает 78 место. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур, паспорта, которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.
Среди стран Азии, которые наши граждане могут посещать без визы, есть Бангладеш, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы и другие, среди европейских стран – Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия и другие, среди африканских стран – Мадагасакар, Намибия, Руанда и так далее, среди стран Америки – Боливия, Колумбия, Эквадор, Никарагуа, а также все страны СНГ, кроме Туркменистана и другие страны.
Список стран, которые могут посещать граждане Азербайджана без визы:
|
Название страны
|
1.
|
Албания
|
2.
|
Антигуа и Барбуда
|
3.
|
Багамские острова
|
4.
|
Бангладеш
|
5.
|
Барбадос
|
6.
|
Беларусь
|
7.
|
Боливия
|
8.
|
Босния и Герцеговина
|
9.
|
Вануату
|
10.
|
Гаити
|
11.
|
Гвинея-Бисау
|
12.
|
Грузия
|
13.
|
Доминика
|
14.
|
Зимбабве
|
15.
|
Индонезия
|
16.
|
Иордания
|
17.
|
Иран
|
18.
|
Острова Кабо-Верде
|
19.
|
Казахстан
|
20.
|
Камбоджа
|
21.
|
Катар
|
22.
|
Колумбия
|
23.
|
Коморские острова
|
24.
|
Кыргызстан
|
25.
|
Лаос
|
26.
|
Ливан
|
27.
|
Маврикий
|
28.
|
Мавритания
|
29
|
Мадагаскар
|
30.
|
Макао
|
31.
|
Малави
|
32.
|
Малайзия
|
33.
|
Мальдивы
|
34.
|
Маршалловы острова
|
35.
|
Микронезия
|
36.
|
Мозамбик
|
37.
|
Молдова
|
38.
|
Намибия
|
39.
|
Непал
|
40.
|
Никарагуа
|
41.
|
Ниуэ
|
42.
|
Острова Кука
|
43.
|
Пакистан
|
44.
|
Палау
|
45.
|
Россия
|
46.
|
Руанда
|
47.
|
Самоа
|
48.
|
Северная Македония
|
49.
|
Сейшельские острова
|
50.
|
Сент-Винсент и Гренадины
|
51.
|
Сербия
|
52.
|
Сирия
|
53.
|
Сомали
|
54.
|
Таджикистан
|
55.
|
Тимор-Лесте
|
56.
|
Того
|
57.
|
Тувалу
|
58.
|
Турция
|
59.
|
Уганда
|
60.
|
Узбекистан
|
61.
|
Украина
|
62.
|
Черногория
|
63.
|
Шри-Ланка
|
64.
|
Эквадор
|
65.
|
Ямайка
Отметим, что авторы рейтинга указали так же Армению одной из стран, которую якобы могут посещать граждане Азербайджана.
Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала Trend, что при составлении списка, по видимости, не был учтен факт отсутствия дипломатических отношений между двумя странами из-за оккупации международно признанных территорий Азербайджана Арменией.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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