Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)

8 октября 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, восьмого октября в отеле Fairmont Baku Flame Towers начал работу традиционный двухдневный международный саммит Caspian Air Cargo 2019, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы Silk Way.

Согласно сообщению, организаторами саммита выступают Национальный грузовой авиаперевозчик Азербайджана Silk Way и шведская компания Euroavia International.

В рамках ежегодного форума, на котором принимают участие свыше 200 ключевых менеджеров и руководители известных мировых компаний, будут обсуждены современные тренды в логистической сфере, а также тенденции и прогнозы на ближайшее будущее.

На саммите основное внимание будет уделено раскрытию потенциала «Шелкового пути» для авиакомпаний и аэропортов в регионе. Отдельные сессии будут посвящены также инновациям в сфере логистике, новинкам на рынке грузовых авиаперевозок СНГ, электронной торговле и другим актуальным темам.

Выступая перед участниками саммита с приветственным словом, директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов отметил, что заложенная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемая Президентом Азербайджана Господином Ильхамом Алиевым внутренняя и внешняя политика постоянно увеличивает значимость страны на международной арене.

Гражданская авиация Азербайджана вносит значимый вклад в развитие ненефтяного сектора страны, и сегодня изучаются новые возможности для укрепления позиций в этой области.

«Выступая мостом между Востоком и Западом, сегодня Азербайджан признан на международной арене основным партнером в сфере транзитных перевозок», - сказал Ариф Мамедов.

По его словам, все поставленные задачи перед гражданской авиацией Азербайджана успешно выполняются, и превращение Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в важный логистический хаб является лишним тому подтверждением.

Отметим, что за последние годы авиакомпания Silk Way значительно расширила свою сферу деятельности, став крупным авиаперевозчиком на транзитном рынке «Европа-Азия», главным хабом которой является Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку.

С момента своего основания в 2012 году грузоперевозчик постоянно расширяет свою маршрутную сеть с целью охватить многие направления по всему миру. Компания Silk Way выполняет полеты на десяти самолетах Boeing 747 из Баку до основных транспортных хабов, таких как Гонконг, Осака, Сеул, Дакка, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур, Чикаго, Милан, Амстердам, Люксембург, Стамбул, Дубай и др.

С видеороликом по результатам мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
  • Silk Way организует в Баку крупный международный саммит Caspian Air Cargo (ФОТО)
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