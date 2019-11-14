Авиакомпания Smartavia запустила регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Smartavia запустила регулярные рейсы в Баку из петербургского аэропорта Пулково, сообщили в четверг Trend в пресс-службе авиакомпании.

Cогласно полученной информации, на рейс Санкт-Петербург - Баку на данный момент открыта продажа билетов, сами рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и субботам, начиная с сегодняшнего дня.

Расписание составлено до марта 2020 года.

"Нордавиа" - российская авиакомпания, образованная в 2004 году и базирующаяся в Архангельске. В 2019 году в результате ребрендинга авиакомпания «Нордавиа» стала выполнять рейсы под товарным знаком «Smartavia». Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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