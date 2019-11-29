Открываются прямые чартерные рейсы между Тбилиси и Бангкоком

БАКУ/Trend/ - Тайская авиакомпания Thai AirAsia X начинает выполнять прямые чартерные рейсы в Грузию, сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал" Грузии.

Рейсы Бангкок-Тбилиси-Бангкок будут выполняться в зимний навигационный период 2019-2020 годов в частности 25, 27-28 декабря, 29 декабря, а также 1, 2 и 6 января (шесть рейсов).

Прямые чартерные рейсы будут выполняться воздушными суднами типа Airbus A330 и будут ориентированы на привлечение туристов в Грузию.

Агентство гражданской авиации Грузии первоначально предоставило разрешение на выполнение чартерных авиаперевозок на двух рейсах.

На основании дополнительной заявки, разрешение на выполнение дополнительных четырех рейсов было выдано 27 ноября.

Thai AirAsia X – тайское подразделение малайзийского авиационного гиганта AirAsia, специализирующееся на перевозке пассажиров внутри Таиланда и близлежащие государства в лоукост-формате. Число эксплуатируемых перевозчиком воздушных судов приближается к полусотне.

Thai AirAsia X производит доставку пассажиров в Индию, КНР, Индонезию, Гонконг, Вьетнам, Малайзию, Макао, Мьянму, Камбоджу, Лаос, Сингапур и ряд городов внутри Таиланда.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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