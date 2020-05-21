В Азербайджане необходимо лицензировать или сертифицировать туркомпании - Ассоциация турагентств

БАКУ/Trend/ - Туркомпаниям Азербайджана необходимо пройти поэтапное лицензирование или сертификацию, сказала в четверг Trend член Ассоциации туристических агентств Джамиля Алиева.

Она отметила, что после отмены лицензирования число туркомпаний перевалило за 4 тысячи: «Дело в том, что, как турагентство, туристической деятельностью может заниматься любой имеющий VÖEN. Но хаотичный рост этих компаний создает проблемы для туристического рынка страны как с качественной, так и количественной точки зрения. О работе новых открывшихся туркомпаний получить информацию невозможно. Чтобы урегулировать ситуацию необходимо вновь вернуться к лицензированию туркомпаний».