В Азербайджане необходимо лицензировать или сертифицировать туркомпании - Ассоциация турагентств
БАКУ/Trend/ - Туркомпаниям Азербайджана необходимо пройти поэтапное лицензирование или сертификацию, сказала в четверг Trend член Ассоциации туристических агентств Джамиля Алиева.
Она отметила, что после отмены лицензирования число туркомпаний перевалило за 4 тысячи: «Дело в том, что, как турагентство, туристической деятельностью может заниматься любой имеющий VÖEN. Но хаотичный рост этих компаний создает проблемы для туристического рынка страны как с качественной, так и количественной точки зрения. О работе новых открывшихся туркомпаний получить информацию невозможно. Чтобы урегулировать ситуацию необходимо вновь вернуться к лицензированию туркомпаний».
Лента новостей
Правительство Азербайджана, несмотря на экономические риски, без колебаний выбрало защиту жизни граждан - грузинский эксперт
Приобретение доли в АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства - Wood Mackenzie
Турал Гянджалиев: Церемония т.н. «инаугурации», организованная в оккупированной Шуше, не имеет правовой основы
Подразделения ПВО азербайджанской армии заняли позиционные районы для выполнения учебно-боевых задач (ФОТО/ВИДЕО)
Живой труп Ариф Мамедов превратился в политического нищего - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Азербайджанское агентство призвало предпринимателей соблюдать требования по социальной ответственности
Правительство Сербии оценило гуманитарную помощь из Азербайджана как проявление дружбы и стратегического партнерства