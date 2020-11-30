"Звезды", присваиваемые отелям в Азербайджане, будут признаваться и на международной платформе

БАКУ /Trend/ - "Звезды", которые будут присваиваться отелям в Азербайджане по новой национальной классификации, будут признаны и на международных платформах.

Об этом в понедельник сказала Trend генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, в октябре этого года Ассоциация отелей Азербайджана с преобладающим большинством голосов была избрана исполнительным членом по классификации "звездности" Объединения "HotelStars". Посредством этого статуса официально утверждено, что Ассоциация будет присваивать национальную классификацию "звездности" в соответствии со стандартами и критериями европейских отелей, установленными HOTREC и HotelStars: "Тем самым присвоенные "звезды" будут признаваться не только на местной, но и на международной платформе, наряду с другими европейскими отелями"

Она отметила, что с мая 2019 года Ассоциация отелей Азербайджана является членом-наблюдателем HOTREC и Объединения "Hotelstars", а 6 декабря получила от Азербайджанского аккредитационного центра аттестат по оценке соответствия за присвоение "звезд" отелям".

(Автор: Ильхама Исабалаева)