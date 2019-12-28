В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)

28 декабря 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Кюрдамирском районе реализованы три проекта дорожной инфраструктуры, общей протяженностью 85,2 километра, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении отмечается, что проекты охватывают такие автомобильные дороги, как Каррар-Багман-Беюк Кянгярли, Шильян-Гарасу и Пирили-Мурадхан-Сор-сор.

«Данные автомобильные дороги охватывают восемь населенных пунктов, в которых проживают порядка 20 тысяч человек. Ранее транспортное сообщение между населенными пунктами, охватывающими автомобильные дороги Каррар-Багман-Беюк Кянгярли, Шильян-Гарасу и Пирили-Мурадхан-Сор-сор, находилась в очень плохом состоянии», - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что в рамках проектов были проведены работы по прокладке и замене на новые водоотводных труб. Для этого были использованы круглые металлические и железобетонные трубы различного диаметра.

Реконструкция автомобильных дорог Каррар-Багман-Беюк Кянгярли, Шильян-Гарасу и Пирили-Мурадхан-Сор-сор облегчила жителям Кюрдамирского района легкий выезд на автодорогу Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, а также в райцентр и другие районы, облегчила пассажирские и грузоперевозки.

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  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана улучшена дорожная инфраструктура (ФОТО)
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