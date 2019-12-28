Ташкентский аэропорт Узбекистана закупил партию новых автобусов

28 декабря 2019 11:27 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Глава МИД России посетит Узбекистан
Бизнес 11:01
Epsilon увеличила добычу газа на месторождении в Узбекистане
Энергетика 09:22
Центробанк Узбекистана вводит основную ставку рефинансирования и процентный коридор
Финансы 27 декабря 19:12
В Узбекистане запущена новая газовая скважина
Энергетика 27 декабря 17:56
Узбекские ученые создали технологию очистки воды в нефтеперерабатывающей промышленности
Бизнес 27 декабря 17:35
Итоги деятельности узбекского "Агробанка" в 2019 году
Финансы 27 декабря 17:08
Лента новостей
Экспорт из Анкары и Стамбула в Кыргызстан за 11 месяцев 2019 г. превысил $280 млн
Турция 12:00
Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и дорожных сборов в ноябре
Турция 12:00
Казахстан нарастил импорт российского метанола
Энергетика 11:59
В следующем году в Азербайджане будет более 2 тыс. адвокатов
Общество 11:56
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
США 11:50
В Азербайджане единовременную выплату получат еще 160 наследников шехидов
Общество 11:47
Он выиграл суперигру! Рахиб Азери в гостях у Леонида Якубовича на "Поле чудес" (ФОТО)
Культура 11:35
В Турции незначительно выросло использование природного газа в производстве электроэнергии
Турция 11:33
Сегодня будут избраны первые вице-президенты АН Азербайджана
Общество 11:33